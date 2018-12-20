"Победа" откроет авиарейсы из Краснодара в Санкт-Петербург

Время в пути займет три часа.

В понедельник, 4 марта, стало известно о том, что лоукостер "Победа" запустит рейсы из Краснодара в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Улететь в Северную Столицу из административного центра Краснодарского края можно будет на лайнерах Boeing 737-800. Самолет будет вылетать в город на Неве в 15:00, а садится в 18:05. Обратно воздушное судно будет отправляться в 11:10, а прилетать в 13:43.



Ранее Piter.TV писал о новой остановке, которую будет делать электропоезд "Ласточка", курсирующий от Финляндского вокзала в Петербурге до Мельничного Ручья.

Фото: pixabay.com