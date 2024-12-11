В Хьюстоне не опровергли "эффект выходных" для больных, перенесших операцию

У пациентов, перенёсших операцию пятницу, вероятность сочетания смертности, осложнений и повторной госпитализации в течение месяца на пять процентов выше, чем у остальных пациентов.

Ученые из Хьюстонской методистской больницы, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Университета Торонто и других учреждений попытались развеять давний страх, что операция, проведённая в пятницу, приводит к более высокому уровню осложнений или даже к смерти. Их анализ данных 429 691 пациента показал более высокий уровень осложнений, повторных госпитализаций и смертности в первые дни и месяцы после операции по сравнению с теми, кому операции были проведены после выходных. Статья приведена в научном издании Medical Xpress.

"Эффект выходных" — это наблюдаемая тенденция к ухудшению результатов лечения пациентов, получающих медицинскую помощь в выходные дни. В хирургической практике на этот эффект могут влиять различия в кадровом составе больниц, доступе к специалистам и процессах оказания медицинской помощи в выходные дни, и он является постоянной проблемой в медицинских исследованиях.

"Эффект выходного дня" также может означать страх пациентов перед тем, что хирургический персонал может мечтать о своих планах на выходные или что в больницах в выходные меньше квалифицированных сотрудников. В прошлом этот страх перед "эффектом выходного дня" также был связан с автомобильной промышленностью, где считалось, что у автомобилей, собранных в пятницу, больше проблем, а ослабленные или отсутствующие болты объяснялись тем, что механики мысленно были в отпуске.

Ранее в ходе исследований изучался этот эффект в больничных условиях. В некоторых исследованиях сообщалось о повышенной смертности при операциях, проводимых в пятницу, в то время как в других не было выявлено чёткой закономерности. Из-за противоречивых данных и постоянных опасений по поводу эффекта выходных потребовалось всестороннее исследование для систематической оценки влияния на послеоперационные результаты в широком спектре процедур и временных рамок.

В исследовании "Послеоперационные результаты после операций, проведённых перед выходными", опубликованном в JAMA Network Open, учёные провели ретроспективный популяционный когортный анализ, чтобы определить, сталкивались ли пациенты, перенёсшие операцию непосредственно перед выходными, с повышенными рисками. Были проанализированы данные 429 691 взрослого человека, перенёсшего одну из 25 распространённых хирургических операций в Онтарио, Канада, в период с 2007 по 2019 год. Пациенты были разделены на две группы: те, кто перенёс операцию за день до выходных (в пятницу или перед праздником), и те, кто перенёс операцию на следующий день (в понедельник или после праздника).

Исследователи оценивали краткосрочные (30 дней), среднесрочные (90 дней) и долгосрочные (один год) послеоперационные результаты, включая смертность, повторные госпитализации, осложнения, продолжительность пребывания в больнице и продолжительность операции. Анализ показал, что пациенты из группы, поступившей до выходных, находились в больнице дольше, чем пациенты из группы, поступившей после выходных. У пациентов, перенёсших операцию непосредственно перед выходными, вероятность сочетания смертности, осложнений и повторной госпитализации в течение 30 дней была на пять процентов выше. Риск смерти был на девять процентов выше в течение 30 дней и со временем увеличивался: смертность была на десять процентов выше в течение 90 дней и на 12 процентов выше в течение года.

Любопытно, что запланированные или плановые операции, проведённые до выходных, были связаны с худшими послеоперационными результатами, в то время как срочные незапланированные операции, проведённые до выходных, показали немного лучшие результаты. Средний возраст хирургов, оперировавших по пятницам, составлял 47 лет по сравнению с 48 годами у тех, кто оперировал по понедельникам. Средний стаж работы составлял 14 лет для операций, проведённых по пятницам, и 17 лет для операций, проведённых по понедельникам.

Исследование показало, что на эти тенденции могут влиять различия в кадровом составе больниц, ограниченный доступ к специалистам и различия в процессах периоперационного ухода. В будущих исследованиях можно было бы оценить стратегии, обеспечивающие высококачественный послеоперационный уход независимо от дня недели. Хотя в ходе исследования не были выявлены причины, лежащие в основе этих различий в результатах хирургических операций, опасения и страхи, связанные с этими тенденциями, кажутся обоснованными. Больницы и исследователи в области медицины стараются не предполагать возможность халатности, например, когда хирурги мечтают о трёхдневных выходных, но и эту вполне нормальную человеческую деятельность тоже не следует исключать.

Уровень смертности от рака молочной железы перестал снижаться.

Фото: pxhere.com