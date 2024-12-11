Оксфордский университет изучил летальную статистику от второго по распространенности вида рака.

В новой статье, опубликованной в "Журнале визуализации молочной железы" издательством Оксфордского университета, говорится, что уровень смертности от рака молочной железы перестал снижаться у женщин старше 74 лет, и подтверждается, что уровень смертности от рака молочной железы перестал снижаться у женщин младше 40 лет. Это открытие для женщин старшего возраста является новым.

Рак молочной железы является второй по распространённости причиной смерти от рака среди американских женщин: в 2024 году от этого заболевания умерло более 42 000 женщин. До 1990 года заболеваемость раком молочной железы среди женщин росла, а уровень смертности от рака молочной железы оставался неизменным или увеличивался. С 1990 года наблюдается устойчивое снижение уровня смертности от рака молочной железы, что специалисты в области общественного здравоохранения связывают как с широким распространением маммографии, так и с улучшением методов лечения.

Исследователи Дебра Монтиккиоло и Р. Эдвард Хендрик проанализировали показатели смертности от рака, собранные и поддерживаемые Национальным центром статистики здравоохранения с 1990 года. С 1990 по 2022 год общий уровень смертности от рака молочной железы среди женщин в США неуклонно снижался, упав за этот период на 43,5%. С 2010 по 2022 год наблюдается тенденция к снижению заболеваемости на 1,23% в год, что является самым низким показателем с 1990 года. С 1990 по 2010 год уровень смертности от рака молочной железы среди женщин в возрасте от 20 до 39 лет в США (без учёта расы/этнической принадлежности) снизился на 2,79% в год, но с 2010 года остаётся на прежнем уровне.

Исследование показало, что у женщин в возрасте 75 лет и старше уровень смертности от рака молочной железы снижался на 1,26% в год с 1993 по 2013 год, когда снижение прекратилось. У женщин азиатского, латиноамериканского и индейского происхождения (всех возрастов) уровень смертности от рака молочной железы перестал снижаться в последний период: с 2009 года у женщин азиатского происхождения, с 2008 года у женщин латиноамериканского происхождения и с 2005 года у женщин индейского происхождения.

Предыдущие исследования показали, что в 2010 году уровень смертности от рака молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет перестал снижаться. Исследователи обнаружили, что как в более молодых, так и в более старших возрастных группах прекращение снижения уровня смертности было связано в первую очередь с тем, что уровень смертности перестал снижаться у белых женщин в возрасте до 40 лет и старше 74 лет, а также с неблагоприятными тенденциями у испаноязычных женщин в возрасте от 20 до 39 лет и у азиатских, испаноязычных и коренных американок в возрасте 75 лет и старше. Уровень смертности от рака молочной железы у чернокожих женщин продолжал снижаться во всех возрастных группах.

Исследователи, проводившие это исследование, утверждают, что уровень смертности среди женщин в возрасте до 40 лет и старше 74 лет перестал снижаться из-за значительного увеличения числа случаев рака молочной железы IV стадии на момент постановки диагноза в этих двух возрастных группах. Рак молочной железы IV стадии (метастатический) на момент постановки диагноза имеет крайне неблагоприятный прогноз: 5-летняя выживаемость составляет 31%.

Это исследование показывает, что рост числа случаев рака молочной железы на поздних стадиях при постановке диагноза является важной причиной того, что уровень смертности от рака молочной железы больше не снижается так быстро, как раньше. Исследователи считают, что это может быть связано с протоколами оказания медицинской помощи. В то время как медицинское сообщество в настоящее время рекомендует обследовать всех женщин в возрасте до 25 лет на предмет рака молочной железы, скрининг на рак молочной железы рекомендуется только женщинам в возрасте до 40 лет, у которых риск выше среднего. Некоторые рекомендации не рекомендуют проводить скрининг женщинам старше 74 лет.

Соотношение показателей смертности от рака молочной железы у чернокожих и белых женщин показывает самый большой разрыв для женщин в возрасте до 40 лет. По мнению авторов, молодые чернокожие женщины особенно нуждаются в альтернативах существующим стратегиям оценки риска рака молочной железы, скрининга и лечения.

Тот факт, что уровень смертности от рака молочной железы у женщин старше 74 лет перестал снижаться, — это тревожная новая тенденция. Кроме того, у женщин младше 40 лет больше не наблюдается снижения уровня смертности от рака молочной железы. Именно этим группам населения некоторые рекомендации в США не рекомендуют проходить скрининг на рак молочной железы. Дебра Монтиккиоло, автор исследования

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