В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Местные власти готовы компенсировать средства на покупку и ремонт дома или земли.

В Хорватии началась распродажа домов и земельных участков по 11 рублей (или по 0,15 доллара). Об этом сообщили местные журналисты из bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija. Известно, что распродажа ведется на территории города Леграде. Власти надеются таким образом увеличить численность местного населения.

Журналисты отмечают, что сделку купли-продажи можно провести, если человек моложе 40-ка лет. Он должен прожить в Леграде минимум 15 лет. Взаимен власти готовы субсидировать покупку дома или земли до 35 тысяч хорватских кун (что составляет 381,1 тысячу рублей). Также покупателю компенсируют стоимость ремонта до 25 тысяч кун.

Сейчас там зарегистрировано 2241 человека, а в стране наблюдается демографический спад. Он начался после вступления Хорватии в Евросоюз в 2013 году. Сейчас правительство делает ставку на иностранных сотрудников, включая отрасли туризма и строительства. В Леграде заметили, что у них самый низкий уровень безработицы, так как местные жители трудоустроены. Именно поэтому они ищут новых работников.

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Видео: YouTube/ FLORB