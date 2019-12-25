IIHF отменила чемпионат мира-2020 во втором и третьем дивизионах

Судьба остальных турниров будет решена 17 марта.

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте объявила об отмене ближайших четырех турниров из-за угрозы распространения коронавируса.

Речь идет о втором и третьем дивизионах чемпионата мира. Оба разделены на две группы - А и В. Матчи второго дивизиона должны были пройти в Хорватии и Исландии с 19 по 25 апреля. Игры третьего дивизиона по расписанию должны были состояться в Люксембурге (с 19 по 25 апреля) и Южной Африке (с 20 по 23 апреля).

Также Международная федерация хоккея сообщила о том, что во вторник, 17 марта, будет решен вопрос по остальным турнирам, назначенным на апрель и май. В их числе - чемпионат мира в Швейцарии.

Ранее IIHF заявила о том, что не собирается отменять турнир.

Фото: VK / @iihfhockey