IIHF опровергла информацию об отмене чемпионата мира по хоккею - 2020

Турнир пройдет в Швейцарии с 8-го по 24-е мая.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF - прим.) ответила на слухи о том, будет ли отменен чемпионат мира среди мужских команд, который должен пройти в Швейцарии с 8-го по 24-е мая.

"Вопреки сообщениям СМИ, чемпионат мира по хоккею 2020-го года не отменяется. В настоящий момент статус турнира не изменился" - сообщается в заявлении IIHF в Twitter.

Сегодня, 12-го марта, на портале Hockey News появилась информация о том, что Международная федерация хоккея на льду приняла решение отменить проведение турнира из-за эпидемии коронавируса в Европе.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в двух городах - Лозанна и Цюрих. Сборная России сыграет в группе В с Финляндией, США, Швейцарией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном.

Напомним, что НХЛ не будет прерывать регулярный сезон из-за коронавируса.

Фото: IIHF.com