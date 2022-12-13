В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В СМИ показали пожар на украинском объекте.

В Хмельницкой областной военной администрации, расположенной в западной части Украины, местные источники сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, который располагается за пределами населённых пунктов. На месте инцидента работают экстренные ведомства, а подробности будут объявлены позже. Ранее киевский режим объявил воздушную тревогу, которая прозвучала на территории Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях страны. Тревога была отменена к утру 13 мая. Об этом свидетельствуют сведения, опубликованные на онлацн-карте от украинского министерства цифровой трансформации.

Объект находится вне населенных пунктов. соощение администрации в Telegram-канале

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье