Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за день.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили на территории авиабазы в Хмельницкой области склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге от 24 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами "Storm Shadow. Игорь Конашенков, генера-лтейтенант РФ

Эксперт добавил, что минувшей ночью Воздушно-космические силы страны нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике украинских ВВС, расположенных на аэродромах Канатово в Кировоградской области и Днепр. Игорь Конашенков пояснил прессе, что цель военнослужащими была достигнута, а назначенные объекты противника ликвидированы.

Суровикин, обращаясь к ЧВК "Вагнер": мы прошли тяжелый путь, призываю остановиться.

Фото и видео: Минобороны России