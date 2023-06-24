Суровикин, обращаясь к ЧВК "Вагнер": мы прошли тяжелый путь, призываю остановиться

Генерал армии РФ записал видеообращение.

Российский генерал Сергей Суровикин призвал командиров и бойцов частной военной группы "Вагнер" подчиниться воле президента Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. Ранее в ночь на 24 июня Центр общественных связей ФСБ рассказал гражданам о том, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о том, якобы министерство по обороне совершило ракетно-бомбовые удары по тыловым частям ЧВК, на самом деле не соответствуют действительности. Военнослужащие назвали эти сведения провокационными. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Евгения Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы - воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Сергей Суровикин, замкомандующего Объединенной группировкой сил

Сергей Суровикин призывал бойцов из ЧВК "Вагнер" остановить колонны, а также вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения сил.

ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С.

Фото и видео: Telegram / Минобороны России