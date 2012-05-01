ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

В производстве находятся и другие самолеты данного типа.

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С. Соответствующее заявление сделали представители российского правительства. Чиновники уточнили, что партия воздушных средств передана министерству по обороне сотрудниками авиационного завода имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в государственную корпорацию "Ростех") города Комсомольск-на-Амуре

Российские авиастроители изготовили и передали очередную партию новых самолетов. Су-35С - один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Известно, что Су-35С были приняты техническими службами, а также успешно прошли заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе летчиками в различных рабочих режимах. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь объяснил прессе, что на сегодняшний день в производстве находятся новые партии этих боевых самолетов.

Бомбардировщик Су-34 нанес удар по месту расположения батальона ВСУ в районе Колодезного.

Фото и видео: Правительство России