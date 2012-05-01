Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российский самолет-бомбардировщик Су-34 нанес удар по месту расположения 36-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины, расположенном на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск "Запад" нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт добавил, что под огонь российской артиллерии попали боевые подразделения 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ, когда противник предпринимал попытку провести ротацию на передовых позициях, размещенных в районе Берестового. Дополнительно военнослужащим удалось вскрыть и ликвидировать при помощи минометов украинскую дивесрионно-разведывательную группу. Потери в личном составе ВСУ составили до одного отделения живой силы, один военнослужащий был взят в плен. Поражено два минометных расчета ВСУ.

"Солнцепеки" группировки "Центр" уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России