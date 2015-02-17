Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" "Центральной" группировки Вооруженных сил России на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки с помощью термобарических боеприпасов ликвидировали шесть опорных пунктов противника. Такой информацией с журналистами от 23 июня на регулярном брифинге поделился местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Кроме этого, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин. Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт добавил, что на ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества российская военная разведка вскрыла перемещение взводов 21-й, 42-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, размещенных на боевых бронированных машинах. По этим объектам был нанесен ракетный удар штурмовой и армейской авиацией, а также огнем артиллерии.Зафиксированы значительные потери в личом составе и технике противника. Летчики на самолетах Су-34 группировки совершили бомбовый удар по трем украинским опорным пунктам, а также по месту временной дислокации, установленных в районах населенных пунктов Петровское и Терны.

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Фото и видео: Минобороны России