Роман Новожилов рассказал о выдаче солдатам ВСУ психотропных препаратов.

Взятые в плен военнослужащие из Вооруженных сил Украины рассказывают во врем допроса о том, что в ходе подготовки в Латвии психологи учат солдат ненавидеть и уничтожать русских.

Шел в магазин купить сигарет, вышел из магазина - дали повестку. <…> Отправили в Латвию на месяц. Подготовка была: пару раз приехали на полигон, для галочки. К нам приходили психологи, с нами говорили, что русский народ надо ненавидеть и уничтожать, тогда Украина станет свободной Роман Новожилов, военнопленный ВСУ

Иностранец добавил, что украинским бойцам руководители раздают психотропные препараты для того, чтобы солдаты обладали "адреналитом воевать с русскими". Он предположил, что речь идет о каких-то наркотических веществах, потому что после их примема у него "не соображала голова". Еще один военнопленный Руслан Москаль объяснил прессе, что киевский режим лишь формально занимается подготовкой мобилизованных граждан в ВСУ. Он добавил, что применяется психологическая обработка военнослужащих для того, чтобы бойцы ненавидели русских. Дополнительно на поле боя позади украинских подразделений стоят заградительные отряды. ИХ представители расстреливают военных в случае отступления.

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Фото и видео: Минобороны России