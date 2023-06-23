Вадим Астафьев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские артиллеристы из "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Щербиновки, расположенной на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Востока".

Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Востока"

СПециалист заметил, что при контрбатарейной борьбе военнослужащие смогли ликвидировать самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, установленную в районе Ивановки. Также поражена радиолокационную станцию AN/TPQ американского производства в районе Миньковки. Дополнительно огнем артиллерии военные ликвидировали 152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 "Мста", размещенную противником в районе населенного пункта Острое,два миномета на позициях ВСУ в районе Марьинки и Красногоровки.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО БМ-21 "Град".

Фото и видео: Минобороны России