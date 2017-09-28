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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО БМ-21 "Град"

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Артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО БМ-21 "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Расчеты выполнили залп 122-мм снарядами по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника. В военном ведомстве отметили, что контроль поражения цели осуществлялся с помощью разведывательных беспилотников "Зала" и "Суперкам".

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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