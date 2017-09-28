Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО БМ-21 "Град"

Артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО БМ-21 "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Расчеты выполнили залп 122-мм снарядами по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника. В военном ведомстве отметили, что контроль поражения цели осуществлялся с помощью разведывательных беспилотников "Зала" и "Суперкам".

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки.

Видео: Минобороны России