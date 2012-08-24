Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки

Игорь Конашенков рассказал об уничтоженной технике ВСУ.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow британского производства, а также 15 беспилотников противника, летавших над территориями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Харьковской и Херсонской области. Также были ликвидированы два снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала специальной военной операции российскими военными было уничтожено 444 украинских самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 426 зенитных ракетных комплексов, и 10 278 танков ВСУ.

ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине.

Фото и видео: Минобороны России