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Российская ПВО сбила пять крылатых ракет Storm Shadow за сутки

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Игорь Конашенков рассказал об уничтоженной технике ВСУ.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow британского производства, а также 15 беспилотников противника, летавших над территориями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Харьковской и Херсонской области. Также были ликвидированы два снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала специальной военной операции российскими военными было уничтожено 444 украинских  самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 426 зенитных ракетных комплексов, и 10 278 танков ВСУ. 

ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: storm shadow, игорь конашенков, крылатые ракеты, минобороны, пво, рсзо, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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