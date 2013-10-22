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ВКС нанесли ракетный удар по складу западного вооружения на Украине

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО.

Воздушно-космическоие силы России в ночь со среды на четверг (с 21 на 22 июня) нанесли ракетный удар по складу иностранного вооружения, расположенного на объектах Вооруженных сил Украины. В результате удалось уничтожить цель в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Сегодня ночью ВКС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России каждые сутки получают полк, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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