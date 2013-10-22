ВС России каждые сутки получают полк, заявил Шойгу

Глава Минобороны рассказал о ситуации с российской армией.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые принимают решение стать частью армии. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед главой государства Владимиром Путиным и постоянными членам и Совета Безопасности России на оперативном заседании. Дополнительно эксперт напомнил коллегам о том, что каждые сутки Вооруженные силы страны пополняются новым полком бойцов. К концу июня в Вооруженных силах РФ будет сформирована резервная армия, а также - армейский корпус. Эти подразделения получат более 3 700 единиц боевой техники. В настоящее время пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60 процентов.

Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идёт все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу рассказал, какую технику Запад планирует поставить Киеву в этом году.

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