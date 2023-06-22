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Шойгу рассказал, какую технику Запад планирует поставить Киеву в этом году

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Глава Минобороны России рассказал о тяжелой технике, которая имеется у ВСУ.

В 2023 году страны коллективного Запада поставят Вооруженным силам Украины 250 танков, в том числе около 120 Leopard немецкого производства и 31 Abrams американского производства. С такими статистическими данными на заседании Совета безопасности РФ при постоянных членах и главе государства Владимире Путине выступил министр по обороне Сергей Шойгу.

Что касается планируемых поставок бронетехники. Всего, если говорить о танках,  поставят 250 танков, в том числе порядка 120 "Леопардов", 31 "Абрамс" и остатки, которые они насобирали по всему миру, это 95 танков Т-72.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: военная помощь, всу, запад, минобороны, сергей шойгу, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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