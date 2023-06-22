Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела

Старший прапорщик "Восточной" группировки сил Павел Иванов спас на Запорожском направлении колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Специалист заметил, что военнослужащий заметил беспилотник, который корректировал огонь противника при помощи стрелкового оружия.
Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач.
Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"
Уточняется, что во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков специальной военной операции колонна подверглась минометному обстрелу. Однако прапорщик оперативно выявил в воздушном пространстве дрон ВСУ. Военнослужащие скрыли технику в лесополосе и сбили БПЛА. После того, как противники лишившись возможности корректировать огонь, то прекратили свой обстрел.
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Фото и видео: Минобороны России
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