Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Старший прапорщик "Восточной" группировки сил Павел Иванов спас на Запорожском направлении колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Специалист заметил, что военнослужащий заметил беспилотник, который корректировал огонь противника при помощи стрелкового оружия.

Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Уточняется, что во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков специальной военной операции колонна подверглась минометному обстрелу. Однако прапорщик оперативно выявил в воздушном пространстве дрон ВСУ. Военнослужащие скрыли технику в лесополосе и сбили БПЛА. После того, как противники лишившись возможности корректировать огонь, то прекратили свой обстрел.

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России.

Фото и видео: Минобороны России