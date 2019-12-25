В квартире, которую мужчина арендовал, найдены доказательства его связи с боевиками.

В Химках уничтожили приверженца террористов, планировавшего массовый расстрел в Москве. Об этом сообщили представители ЦОС ФСБ. По словам специалистов, подозреваемый также подготавливал выезд в Сирию мужчин, которые хотели вступить в ряды боевиков. Операция по поимке преступника проводилась при участии МВД и Следственного комитета России.

Согласно информации от силового ведомства, предполагаемый преступник найден в районе заброшенных гаражей в химках. При попытке задержания мужчина открыл огонь по представителям ФСБ. Он использовал автоматическое огнестрельное оружие. Экспертам пришлось нейтрализовать террориста. Он скончался на месте от полученных ранений.

Установлено, что неизвестным преступником является гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире ЦОС ФСБ

В ведомстве рассказали, что задержан брат преступника. Он в течение нескольких дней разыскивал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию. В арендованной квартире преступника найдены доказательства его связи с боевиками.

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