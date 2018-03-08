В Химках грабители похитили из машины 48 млн рублей

Кража произошла возле банковского отделения.

В Химках на Юбилейном проспекте грабители похитили из машины 48 миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. Ранее в полицию обратились пострадавшие. Они рассказали о том, что группа неизвестных вытащила денежные средства из припаркованного около отделения банка автомобиля. Журналисты из Telegram-канала отметили, что преступление было совершено после того, как владелица денежных средства забрала наличные из банка. Затем женщина передала банкнот своему водителю, а тот сложил сумку на заднее сиденье машины. Спустя секунду дверь в транспортное средство открыл мужчина, который забрал сумку и убежал.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, а также на установление всех обстоятельств произошедшего. пресс-служба МВД РФ

Лжериелторов задержали петербургские полицейские.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости