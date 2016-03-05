Лжериелторов задержали петербургские полицейские

В Петербурге задержали банду лжериелторов. Мошенники обманули минимум 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Стражи порядка задержали трех злоумышленников, которые размещали в Интернете фиктивные объявления о сдаче в аренду квартир. Доверчивые граждане переводили им предоплату до посещения жилья, после чего недобросовестные риелторы исчезали. Полицейские нашли 15 потерпевших, которые перевели злоумышленникам в общем счете 340 тыс. рублей.
В изолятор поместили двух судимых молодых людей и 35-летнюю уроженку Краснодара. По адресам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты банковские карты, пять мобильных телефонов, 160 сим-карт.
Расследование дела продолжается. Проводится проверка.
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Фото: Pxhere
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