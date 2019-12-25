Безработная москвичка развела пенсионера из Петербурга на миллионы

Правоохранители задержали подозреваемую на Лиговском проспекте.

Жительница Москвы обманула петербуржца на 2,4 млн рублей. 55-летняя женщина убедила пенсионера, что она "сотрудница банка" и хочет помочь ему спасти деньги от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В четверг утром, 7 декабря, в полицию обратился несчастный мужчина. Он рассказал стражам порядка, что стал жертвой аферистов, отправив на "безопасный счет" свои сбережения.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемую на Лиговском проспекте. Ей оказалась москвичка. На женщину завели уголовное дело. На данный момент стражи порядка пытаются выяснить, кого ещё могла обмануть "сотрудница банка".

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Фото: Piter.tv