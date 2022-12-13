В Херсонской области задержали информатора украинских войск

Кураторы не выплатили своему исполнителю обещанного вознаграждения.

В Херсонской области правоохранительными органами задержан информатор украинских войск, который пересылал данные о местоположении российских военнослужащих киевскому режиму. Сотрудники полиции установили, что мужчина являлся наводчиком противника. Он попросил прощения за свое сотрудничество с украинскими властями и за сделанные высказывания. Далее ему пришлось связаться со своим куратором по видеосвязи в присутствии сотрудников МВД. Известно, что за преступление нарушителю обещали денежное вознаграждение, однако средства за предоставленные координаты он так и не получил.

В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся "убивать русских". пресс-слуба ГУ МВД по региону

В МВД заметили, что задержанный 22-летний гражданин Украины также публиковал в социальных сетях экстремистские комментарии, пересылал видеозаписи с казнью пленных российских солдат. Жил злоумышленник в одном из поселков Новотроицкого района.

Командир подразделения ВСУ заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артемовск.

Фото и видео: МВД России