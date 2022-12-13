Военный пояснил, что командования ночью отправило приказ выйти с территории на новое место.

Командир подразделения Вооруженных сил Украины с позывным Мадьяр заявил о том, что получил приказ от киевского командования немедленно покинуть город Артемовск. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего видеообращения. Специалист пояснил, что в первую очередь он военный человек, поэтому не будет комментировать решения руководства, поэтому намерен выполнить приказ.

Ночью 2 марта подразделение получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? военнослужащий из ВСУ с позывным Мадьяр

Напомним, что ранее член профильного комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил общественности о том, что ситуация в Артемовске критическая сладывается для ВСУ критическая. По его словам, с военной точки зрения на текущий момент не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Он напомнил, что российская сторона перекрыла фактически все пути снабжения солдат оружием и пропитанием.

В США обратились к Киеву с предупреждением о возможной потере новых территорий.

Фото и видео: Telegram / МАДЯР