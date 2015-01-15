Все пособники диверсионно-разведывательных групп находятся в тюрьмах.

В Херсонской области уничтожили практически все диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, все пособники диверсионно-разведывательных групп находятся в тюрьмах. Также Стремоусов отметил, что власти наведут порядок и разберутся с теми, кто посягает на мирную жизнь в Херсонской области.

Ранее в Генпрокуратуре ДНР подтвердили гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре в Мариуполе.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов