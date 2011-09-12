Сообщается, что здание подорвали изнутри "безоболочным взрывным устройством".

В Генпрокуратуре ДНР подтвердили гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре в Мариуполе. Об этом сообщил начальник следственного управления ведомства Алексей Куцурбенко в интервью "РИА Новости".

По его словам, утверждения Киева о гибели 300 человек в драмтеатре города не соответствуют действительности. Следователями Генпрокуратуры ДНР обнаружили останки 14 тел, других останков не было. Также Куцурбенко отметил, что здание подорвали изнутри "безоболочным взрывным устройством".

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления.

Видео: Telegram / РИА Новости