Минобороны РФ: российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления

Также российские военные ликвидировали живую силу и военную технику противника в 286 районах.

Российская авиация уничтожила за сутки 14 украинских пунктов управления. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В число пораженных целей вошли пункты механизированной бригады в районе Николаева, пехотной бригады в районе Новоалександровки и батальона мотопехотной бригады украинских войск в населенном пункте Покровское (ДНР).

Также российские военные ликвидировали живую силу и военную технику противника в 286 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР.

Видео: Минобороны России