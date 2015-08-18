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Минобороны РФ: российские военные уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР

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Вместе с "Градами" были уничтожены восемь единиц бронетанковой техники.

Вооруженные силы России уничтожили более десяти украинских установок РСЗО "Град" на территории ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе железнодорожной станции Удачное российские военные нанесли удар по месту разгрузки эшелонов с военной техникой украинских войск. Вместе с "Градами" были уничтожены восемь единиц бронетанковой техники.

Также Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по пункту временной дислокации батальона территориальной оборону ВСУ в Витово.

Ранее мы сообщали, что Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, град, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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