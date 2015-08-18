Минобороны РФ: российские военные уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР

Вооруженные силы России уничтожили более десяти украинских установок РСЗО "Град" на территории ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В районе железнодорожной станции Удачное российские военные нанесли удар по месту разгрузки эшелонов с военной техникой украинских войск. Вместе с "Градами" были уничтожены восемь единиц бронетанковой техники.
Также Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по пункту временной дислокации батальона территориальной оборону ВСУ в Витово.
Ранее мы сообщали, что Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины.
Видео: Минобороны России
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