Владимир Сальдо рассказал о причинах расширения зоны эвакуации в регионе.

В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. Он уточнил, что ведется процесс эвакуации граждан с левого на правый берег Днепра. Власти приняли решение расширить эту зону еще на 15 километров от реки. Такие меры связаны с полученными данными о том, что киевский режим может готовиться к массированному ракетному удару по плотине Каховской гидроэлектростанции.

15-километровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас вывозить. Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Напомним, что эвакуация затронет жителей из населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Сальдо заявил о расширении зоны вывоза жителей в Херсонской области.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live