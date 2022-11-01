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Сальдо заявил о расширении зоны вывоза жителей в Херсонской области

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Глава региона рассказал о возможном применении Украиной ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о расширении зоны вывоза жителей в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеообращении Сальдо рассказал о возможном применении Украиной массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что за этими действиями может последовать опасность затопления Херсонской области, а также массовые разрушения гражданской инфраструктуры.

Глава региона отметил, что в такой ситуации было принято решение о расширении зоны вывоза жителей на 15 км от Днепра. Он призвал население Херсонской области сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила.

Ранее Стремоусов заявил, что ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост.

Видео: Telegram / Владимир Сальдо

Теги: владимир сальдо, вывоз, жители, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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