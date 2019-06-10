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Стремоусов: ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост

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Он отметил, что все попытки украинских войск прорвать линию оборону терпят неудачи.

Вооруженные силы Украины попытались обстрелять Антоновский мост. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, на рубежах и подступах Херсонской области ситуация стабильная. Стремоусов отметил, что все попытки украинских войск прорвать линию оборону терпят неудачи. Он подчеркнул, что оборона региона постоянно усиливается.

Ранее Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ в силе и технике на Херсонском направлении.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: антоновский мост, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, херсонская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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