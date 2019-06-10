Стремоусов: ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост

Он отметил, что все попытки украинских войск прорвать линию оборону терпят неудачи.

Вооруженные силы Украины попытались обстрелять Антоновский мост. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, на рубежах и подступах Херсонской области ситуация стабильная. Стремоусов отметил, что все попытки украинских войск прорвать линию оборону терпят неудачи. Он подчеркнул, что оборона региона постоянно усиливается.

Ранее Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ в силе и технике на Херсонском направлении.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов