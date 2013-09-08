Замглавы региона рассказал о ситуации на утро 27 октября.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что Вооруженные силы Украины несут большие человеческие и военные потери на данном направлении своего контрнаступления. Чиновник в очередном видеообращении отметил, что обстановка в городе не изменилась. Также государственные границы и эшелоны обороны на линии разграничения остались прежними.

На линии разграничения ситуация остается без изменения границ и эшелонов обороны. Укронацисты несут большие потери в силе и технике. Кирилл Стремоусов, замглавы Херсонщины

Эксперт добавил, чт по состоянию на утро четверга (27 октября) ситуация в Херсоне не изменилась, несмотря на попытки обстрелять город ракетами реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS. В регионе сработала система ПВО. Были отражены четыре ракеты противника, летащие в направлении регионального центра.

Стремоусов: Херсонскую область никто сдавать не будет.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

