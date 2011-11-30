Стремоусов: Херсонскую область никто сдавать не будет

По его словам, все попытки украинских войск наступать на регион "обернутся для них верной смертью".

Херсонскую область никто сдавать не будет. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Политик записал новое видеообращение, в котором заявил, что российские войска не будут отступать и не уйдут из Херсонской области. Он добавил, что все попытки украинских войск наступать на регион "обернутся для них верной смертью".

Ранее мы сообщали, что Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов