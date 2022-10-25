Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли

Власти Херсонской области пообещали наказывать за отказ принимать рубли. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
В новом видеообращении политик обратился к тем, кто саботирует администрацию Херсонской области. По его словам, таких людей фиксируют, а после будут разбираться с ними вплоть до выдворения на территорию Украины.
Также Стремоусов отметил, что ситуация в Херсоне абсолютно контролируема.
Ранее Стремоусов сообщил, что фронт на херсонском направлении держится стабильно.
Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов
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