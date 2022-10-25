Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли

Всех, кто саботирует администрацию региона, будут выдворять на территорию Украины.

Власти Херсонской области пообещали наказывать за отказ принимать рубли. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

В новом видеообращении политик обратился к тем, кто саботирует администрацию Херсонской области. По его словам, таких людей фиксируют, а после будут разбираться с ними вплоть до выдворения на территорию Украины.

Также Стремоусов отметил, что ситуация в Херсоне абсолютно контролируема.

Ранее Стремоусов сообщил, что фронт на херсонском направлении держится стабильно.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов