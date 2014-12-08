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Стремоусов сообщил, что фронт на херсонском направлении держится стабильно

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В Херсонщине сообщили о "спящих ячейках" ВСУ.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил подписчикам в социальных сетях о том, что фронт на данном направлении держится стабильно. Чиновник охарактеризовал обстановку в регионе, связанную с попытками ВСУ занять территорию по линии боевого соприкосновения. Эксперт добавил, что местные власти регулярно фиксируют деятельность "спящих ячеек" противников.

Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется.

Кирилл Стремоусов, замглавы Херсонщины

Стремоусов: в Херсонской области захватили группу украинских диверсантов.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: всу, кирилл стремоусов, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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