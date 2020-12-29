За порядком мероприятия следила полиция.

В Харьковской области протестующие перекрыли трассу из-за высоких тарифов. Порядка полусотни протестующих вышли на трассу М-18 "Харьков — Симферополь" рядом с поселком Высокий. Как рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области, пешеходный переход был перекрыт с целью выражения протеста против роста тарифов в стране.

За порядком мероприятия следила полиция – 15 человек обеспечивали отвод транспорта по объездным дорогам.

Накануне около 300 человек перекрыли трассу "Киев-Харьков" в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа.

Видео: Telegram / @truexanews