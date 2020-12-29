На Украине протестующие перекрыли трассу из-за роста цен на газ

С сентября 2020-го "Нафтогаз" повысил стоимость газа на 10-45% относительно августа.

Около 300 человек перекрыли трассу "Киев-Харьков" в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По информации источника, акция началась в 10:15 по местному времени (11:15 мск). Участники акции двигаются по пешеходному переходу, за порядком следят правоохранители.

Напомним, с сентября 2020 года "Нафтогаз" повысил стоимость газа для жителей Украины на 10-45% относительно показателя августа. Стоимость одного кубометра газа составила 4,7 гривны. Для тех, кто пользуется годовым тарифом, стоимость увеличилась на 10%.

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Фото: Pixabay.com