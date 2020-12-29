Миронов объяснил, почему России и Украине необходимо прекратить битву за борщ

По его словам, борщ - это национальное русское и украинское блюдо.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что России и Украине необходимо прекратить битву за борщ. Об этом он заявил в эфире Медиагруппы "Патриот".

Ранее создатели французского ресторанного справочника Michelin Guide извинились перед Киевом за публикацию о московских ресторанах, в которой украинский борщ был назван блюдом российской кухни.

Казалось бы, людям больше делать нечего. Однако они занимаются очень серьезной вещью - убивают наши традиции. Но мы славянские народы, поэтому борщ - это национальное русское и украинское блюдо. Это очень серьезный вопрос. Он не такой поверхностный, как может показаться на первый взгляд. Сергей Миронов, руководитель "Справедливой России"

Также Миронов отметил, что традиции необходимо соблюдать и передавать следующему поколению, несмотря на попытки "растащить по ниточке единую ткань славянского народа".

Ранее Миронов назвал необходимый размер пенсии в России.

Видео: VK / Медиагруппа "Патриот"