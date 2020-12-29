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Миронов назвал необходимый размер пенсии в России

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Он также заявил о необходимости ликвидировать Пенсионный фонд.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью телеканалу "Россия 24" назвал необходимый размер пенсии для россиян.

По словам депутата, пенсионеры должны получать как минимум 30 тысяч рублей в месяц. Хотя средняя пенсия на сегодняшний день составляет примерно 15 тысяч рублей, в России регулярно говорят о выплатах от 9 до 12 тысяч.

Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях.

Сергей Миронов, лидер "Справедливой России"

Также Миронов отметил, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать, поскольку выплата пенсий является обязанностью государства, а стране не нужен "посредник".

Ранее Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: размер пенсии, россия, сергей миронов, справедливая россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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