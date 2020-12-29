Миронов назвал необходимый размер пенсии в России

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью телеканалу "Россия 24" назвал необходимый размер пенсии для россиян.
По словам депутата, пенсионеры должны получать как минимум 30 тысяч рублей в месяц. Хотя средняя пенсия на сегодняшний день составляет примерно 15 тысяч рублей, в России регулярно говорят о выплатах от 9 до 12 тысяч.
Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях.
Сергей Миронов, лидер "Справедливой России"
Также Миронов отметил, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать, поскольку выплата пенсий является обязанностью государства, а стране не нужен "посредник".
Ранее Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.
Видео: YouTube / Россия 24
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