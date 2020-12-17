Президент РФ: Пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

Инфляция ожидается на уровне 4%.

В 2021 году страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%, что выше инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря.

Сама инфляция, по словам политика ожидается "где-то в районе 4%, для индексации в правительстве приложили все усилия, чтобы "это обеспечить". Путин считает, что возобновление индексации таких пенсий возможно при условии бюджетной обеспеченности.

Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают. Владимир Путин

Также Путин сообщил, насколько может вырасти реальная зарплата в России.

Видео: пресс-конференция Владимира Путина.