Бизнесмен также является депутатом сахалинской областной думы.

В Хабаровске задержали владельца одного из крупнейших предприятий по добыче краба - "самого богатого" депутата Дмитрия Пашова. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили в региональном парламенте. В СМИ уточнили, что речь идет о представители местной областной думы.

Дмитрий Пашов задержан во время командировки. По какому делу — пока не понятно. источник агентства

Вице-спикер сахалинской областной думы Александр Ивашов объяснил, что узнал о том, что его коллегу задержали, благодаря новостной ленте. Он уточнил, что никак не может прокомментировать ситуацию, так как не знает, с чем связана поимка депутата. Местные журналисты полагают, что Пашова могли задержать из-за отношения к делам, возбужденным против Олега Кана, которого называют "крабовым королем". Бизнесмен Кан находится в международном розыске.

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Фото: Piter.tv