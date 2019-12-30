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СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

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Мужчину подозревают в убийстве Валерия Пхиденко.

СК просит заочно арестовать Олега Кана по делу об убийстве. Его подозревают в причастности к убийству Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке. Сахалинского бизнесмена собираются объявить в международный розыск. Об этом сообщила официальный представитель Светлана Петренко.

Установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

прокомментировала представитель СК РФ

В 2018 году на телевидении вышел сюжет о незаконном вылове на Дальнем Востоке камчатского краба. Журналисты уверены, что нелегальный бизнес, в частности, организован Каном, причастным к ликвидации партнера. Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК выяснить, почему тогда расследование было приостановлено. Сахалинские коллеги заявили, что обвинения в отношении бизнесмена - серьезные, но для них нужны веские доказательства. 

По словам Петренко, сейчас дело продолжается. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Следствие ходатайствовало о заочном заклбчении бизнесмена под стражу. Пособник убийства Дмитрий Поляков осужден в 2011 году. Он отбывает срок в тюрьме.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Сахалине унесло на льдине в море 300 рыбаков.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: бизнесмен, валерий пхиденко, дальний восток, олег кан, сахалин, следственный комитет, убийство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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