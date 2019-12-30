На Сахалине унесло на льдине в море 300 рыбаков

На Сахалине почти 3 сотни рыбаков унесло в море на отколовшейся льдине.
Сегодня, 22 января, около 3 сотен рыбаков пошли порыбачить в районе мыса Свободный в Корсаковском районе. Рыбаки пренебрегли правилами безопасности и ушли на лед, преодолевая расколы. В результате несколько сотен человек унесло в море.
На спасение рыбаков поспешили сотрудники МЧС. На место ЧП прибыли 18 спасателей, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке. В готовности находится вертолёт спасателей Ми-8.
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