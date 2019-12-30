На самолете из Москвы на Сахалин умер пассажир

Самолет совершил экстренную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, но спасти его не смогли.

Самолет, летевший из Москвы на Сахалин, совершил экстренную посадку в Казани.

ТАСС сообщает, что самолет сел в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Лайнер в Южно-Сахалинск вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. В самолете пассажир потерял сознание, на борту ему начали оказывать первую помощь и запросили посадку в Казани. Но, несмотря на все принятые меры, пассажир скончался.

Из-за инцидента на борту рейс задержался. Задержится и рейс и с Сахалина в Москву.

Ранее: В Тверской области "Сапсан" сбил насмерть пенсионерку

Фото: pixabay.com