Количество протестующих в городе продолжает спадать.

В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около 600 человек. Местные жители собрались, чтобы поддержать арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала. В администрации города заявили, что количество участников акций протеста продолжает уменьшаться.

В краевом центре прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. По состоянию на 12:00 (5:00 по московскому времени) на площадь Ленина вышло всего около 600 человек сообщение администрации Хабаровска

Чиновники рассказали, что правоохранительные органы города продолжают принимать меры по обеспечению безопасности общественного порядка и граждан.

Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО.

Видео: VK / Команда Навального | Хабаровск