В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около 600 человек. Местные жители собрались, чтобы поддержать арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала. В администрации города заявили, что количество участников акций протеста продолжает уменьшаться.
В краевом центре прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. По состоянию на 12:00 (5:00 по московскому времени) на площадь Ленина вышло всего около 600 человек
сообщение администрации Хабаровска
Чиновники рассказали, что правоохранительные органы города продолжают принимать меры по обеспечению безопасности общественного порядка и граждан.
Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО.
Видео: VK / Команда Навального | Хабаровск
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