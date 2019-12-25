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Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО
Сегодня, 12:50
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lesjasap

Мосгорсуд отказался отпускать Фургала из СИЗО

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Бывший губернатор Хабаровского края пробудет в "Лефортово" до 9 декабря.

Московский городской суд подтвердил законность продления ареста бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" с слушаний по делу.

Суд постановил: решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения

постановление Мосгорсуда

Инстанция отклонила апелляционные жалобы адвокатов экс-губернатора, которые требовали освободить Фургала из-под стражи. Однако фигурант расследования останется в СИЗО до 9 декабря.

Напомним, что чиновника задержали 9 июля. Его обвиняют в участии в преступной группировке, а также организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на предпринимателя Александра Смольского в 2000-ых годах. Сейчас Сергей Фургал находится в Москве. Он заключен в Лефортово". Подозреваемый не признает вину.

Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных.

Фото: Piter.tv

Теги: лефортово, мосгорсуд, сергей фургал, сизо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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