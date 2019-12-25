Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

По его словам, до сегодняшнего заседания Фургал был в стороне от протестов.

Во время заседания в Басманном суде прокурор заявил о подразделении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которое предназначалось для ликвидации неугодных.

По его словам, многие участники судебного процесса испытывают чувство страха и трепета как перед самим обвиняемым, так и перед его соучастниками.

Прокурор считает, что до сих пор для участников судебного процесса "угроза не ликвидирована". Также он заявил, что Фургал использует массовые акции протеста в Хабаровске в своих интересах.

Вы шантажируете этим участников процесса, меня, как прокурора. государственный обвинитель по делу Фургала

По его словам, до сегодняшнего заседания Фургал был в стороне от протестов и не заявлял о политической составляющей его дела.

Ранее Фургал назвал уголовное дело против него политически мотивированным.