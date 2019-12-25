Фургал назвал уголовное дело против него политически мотивированным

Он рассказал, что ему угрожают оперативники.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время заседания в Басманном суде назвал своё уголовное дело политически мотивированным. Сегодня рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста бывшему главе региона.

Я считаю, что мое дело политически мотивированное. Сергей Фургал, экс-губернатор Хабаровского края

Отметим, что "Коммерсантъ" писал о том, что адвокаты Фургала обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с ходатайством о полном отводе следственно-оперативной бригады, которая работает по делу экс-губернатора. В группе работает генерал-майор юстиции Юрий Буртовой. Причина в том, что Фургал заявлял, что следствие оказывает на него давление — в СИЗО оперативник принуждают его дать признательные показания, ему демонстрируют якобы досудебные соглашения с показаниями против него с подписью других фигурантов дела.

Фургал рассказал, что следователи угрожают тем, что посадят в соседнюю камеру СИЗО его бывшую жену Ларису Стародубову, а также раскроют его связи с преступным миром.

Сам бывший губернатор все обвинения отрицает.

Ранее СК продлил следствие по делу Фургала.