Фургал назвал уголовное дело против него политически мотивированным

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время заседания в Басманном суде назвал своё уголовное дело политически мотивированным. Сегодня рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста бывшему главе региона.
Я считаю, что мое дело политически мотивированное.
Сергей Фургал, экс-губернатор Хабаровского края
Отметим, что "Коммерсантъ" писал о том, что адвокаты Фургала обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с ходатайством о полном отводе следственно-оперативной бригады, которая работает по делу экс-губернатора. В группе работает генерал-майор юстиции Юрий Буртовой. Причина в том, что Фургал заявлял, что следствие оказывает на него давление — в СИЗО оперативник принуждают его дать признательные показания, ему демонстрируют якобы досудебные соглашения с показаниями против него с подписью других фигурантов дела.
Фургал рассказал, что следователи угрожают тем, что посадят в соседнюю камеру СИЗО его бывшую жену Ларису Стародубову, а также раскроют его связи с преступным миром.
Сам бывший губернатор все обвинения отрицает.
Ранее СК продлил следствие по делу Фургала.
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